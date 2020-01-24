Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Haber

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

24.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:52
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 5 kilo 200 gram esrar, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00  Emniyet Genel Müdürlüğünden "dolandırıcılara karşı dikkatli olalım" uyarısı
15:55  Karın zirvesinde kamp hayran bıraktı
15:55  Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sorunsuz bir kış geçiriyor"
16:00  Kars'ta yoğun tipi ulaşımı aksattı
16:00  "Üreten Köy Müzikali" Kapaklı'da sahnelendi
24.01.2020 16:04:24