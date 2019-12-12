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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:42Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık kararıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda da şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpekle yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Şanlıurfa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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