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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 10 kilo 650 gram esrarla 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

08.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:58Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu
'da düzenlenen operasyonlarda, 10 kilo 650 gram esrarla 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda, Akçakale'de bir şüphelinin elindeki uyuşturucuyu piyasaya süreceği belirlendi.
Söz konusu şüpheliye ait adreste yapılan aramada, 10 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi aranıyor.
Birecik ilçesinde ise jandarma ekipleri şüphe üzerine ilçe merkezinde bir aracı durdurdu.
Aracın tankerinde yapılan aramada, 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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