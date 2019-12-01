Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ve Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 16 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Güncel Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ile Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 16 kilogram esrar, 53 gram eroin, 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 3 tabanca, 10 şarjör, 166 mermi ve 1 silah üstü dürbün ile 2 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.