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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Suruç ile Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

01.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:49Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA'nın ile Siverek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilerin Suruç ile Siverek'teki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 kilo esrar, 53 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 piyade tüfeği, 3 tabanca, 10 piyade tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 166 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Suruç, Güncel

Kaynak: DHA

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