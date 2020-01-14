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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

14.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:54Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 569 mermi, 3 hücum yeleği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru-sıkı tabanca, 16 şarjör, 13 kilogram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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