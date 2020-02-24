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Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

24.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:02Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı otomobillerde gizlenmiş 241 kilo esrar ile 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, tutuklandı.



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Kaynak: DHA

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