Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü

ŞANLIURFA'da, evde oyun oynayan Mehmet Demir (4), üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.
Olay, Birecik
ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Demir, evde oynadığı sırada sehpanın üzerinde bulunan televizyon üzerine düştü. Televizyon
altında kalan küçük Mehmet, çığlıklarını duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa
'ya sevk edilen çocuk, getirildiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mehmet Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa,TV
29 Kasım 2018 Perşembe 15:27