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Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü

Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

09.09.2019 13:26 Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü
Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan Halaf Sağır'ın (18) üzerine yük asansörü düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağır'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Eyyübiye, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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