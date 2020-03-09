Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilde uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi.
09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilde uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, uzun namlulu silahlara ait çeşitli çaplarda 1040 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, uzun namlulu silahlara ait çeşitli çaplarda 1040 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi
Etiketler : Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel
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