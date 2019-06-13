13.06.2019 17:27
Haberler»Güncel » Haber

Şanlıurfa'da veresiye güvercinlere kefil isteniyor

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da güvercin satıcısı Mustafa Ballı, parası olmayınca veresiye kuş almak isteyenlerden maaş bordrosu ve memur kefil istiyor.


ŞANLIURFA'da güvercin satıcısı Mustafa Ballı, parası olmayınca veresiye kuş almak isteyenlerden maaş bordrosu ve memur kefil istiyor.
Kentte kuş tutkunlarının buluştuğu adres olarak bulunan Kuşçu Pazarı'nda işyeri bulunan Mustafa Ballı, zaman zaman güvercinleri açık artırma usulü ihaleye çıkarıyor. Güvercin tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği işyerinde bulunan bazılarının fiyatları on binlerce lira olan kuşları almak isteyen bazı kişiler yeterli parası olmayınca veresiye yöntemine başvuruyor. Mustafa Ballı da veresiye sorununun önüne geçmek için yeni bir dönem başlattı. Mustafa Ballı, işyerindeki kuş raflarının üzerine veresiye güvecin almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu, kimlik fotokopisi ve 3 memur kefil istendiğini ifade eden uyarı yazısı astı. Ballı, bunun yanı sıra, güvercin almak isteyenlerden alkol ve sigara içmeme şartı da aradığını duyurdu.
Kuşçu Pazarı'nda cinsi ve özelliğine göre bir araba değerinde olan güvercinleri veresiye satmak istemeyen Ballı, " Şanlıurfa'da güvercin tutkunlarının sayısı oldukça fazladır. Güvercin almak isteyenler paraları olmadığı zaman veresiye almak istiyor. Biz veresiye vermek istemiyoruz ama gelen müşteriler bu konuda oldukça ısrar ediyor. Veresiye satışın önüne geçebilmek için böyle bir yönteme başvurdum. Uyarının ardından veresiye güvercin isteyen çıkmadı" dedi.

- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Memur, Mustafa Ballı, Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı
18:55 Japon bakandan "Umman Körfezi'ndeki saldırı ülkede enerji arzını etkilemiyor" açıklaması
18:54 "Makine Zirvesi-Vizyon 2030"
18:54 Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
18:52 2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor
18:52 Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi
18:51 Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı
18:51 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
18:51 Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
18:50 Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
18:50 Bilecik Belediye Meclisinde komisyona gelen raporlar görüşüldü