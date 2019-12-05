Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da yağış nedeniyle okul duvarı çöktü - Haberler

Şanlıurfa'da yağış nedeniyle okul duvarı çöktü

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü.

05.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:49Şanlıurfa'da yağış nedeniyle okul duvarı çöktü
'da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü. Gece saatlerinde kaldırımın üzerine devrilen duvar nedeniyle faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesinin bahçe duvarı çöktü. Duvar, gece saat 22.40'ta kaldırımın üzerine devrildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi büyük bir faciadan dönülmesine neden oldu. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine giden belediye ekipleri, yola devrilen molozları iş makinesi yardımıyla kaldırmak için çalışma başlattı. Çevredeki esnaf ise büyük bir gürültü duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise duvarın çöktüğünü gördüklerini söyledi.

Ayrıca duvarın çökmesi nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:04 Uluslararası Göç Filmleri Festivali Gaziantep'te - Haberler
00:01 Fransa'daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı - Haberler
00:00 Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Haberler
23:58 ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi - Haberler
23:42 Şanlıurfa'da yağış nedeniyle okul duvarı çöktü - Haberler
22:40 Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi - Haberler
22:38 Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin "Af" açıklamasını değerlendirdi: Sürecin tamamlanmasını bekliyor - Haberler
22:20 Lüks yatta büyük skandal! Genç kadınla ilişkiye giren kaptan kaza yaptı - Haberler
22:15 Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi - Haberler
21:59 WhatsApp kullanıcı şikayetlerine dikkat verdi: Toplu mesajlaşma 7 Aralık itibariyle yasaklanacak - Haberler
6.12.2019 00:15:07