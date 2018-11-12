Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri ile İşçi Minibüsü Çarpıştı: 8 Yaralı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:57



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:57

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde servis bekleyen öğrenciye çarpan akaryakıt tankerinin minibüsle çarpışması sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.Fethi Aktaş yönetimindeki 63 YA 001 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kısas Mahallesi'nde yol kenarında servis bekleyen öğrenci Hatice Çiftçi'ye (12) çarptı, ardından karşı yönden gelen İsmail Uğur'un kullandığı 63 AY 967 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada Çiftçi'nin yanı sıra sürücüler ile aynı aileden Aliye, Zehra, Umut ve Hüda Uğur ile Vehbi Doğan yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Çiftçi ile İsmail ve Zehra Uğur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, itfaiye ekipleri tankerden sızan akaryakıtın alev almaması için köpükle müdahalede bulundu.