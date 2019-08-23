Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da yangın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

23.08.2019 11:12 Şanlıurfa'da yangın
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi'nde bir apartmanın odunluk olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bodrum katında bulunan piknik tüpü ise itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bodrum katında hasar meydana geldi.

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:00   Ordu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldı
13:00   Bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi
13:00   Kuvvetli yağışın bilançosu: 23 konut, 40 iş yeri selden etkilendi
13:00   Çin'in Yiwu şehri ile Kahramanmaraş arasında "kardeş şehir" mutabakatı
13:00   Gaziantep'te evin zemini çöktü
13:00   Derya Can'dan yeni dünya rekoru
12:59   Anzer Balı'nda rekolte kaybı