Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bedensel engelli, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı
02.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:49
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bedensel engelli, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi 231 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2. katındaki Mustafa Binici'ye (60) ait dairede henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, engelli Binici'nin tek başına yaşadığı evde mahsur kaldığını belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri, dumandan etkilenen ev sahibini kurtardı.
Binici, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son Dakika: Türkiye’de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336’ya yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: İçişleri Bakanı Soylu "Bir Yol Hikayesi" başlıklı makale kaleme aldı Açıklaması - Haber 20:00: Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 20:00: Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası - Haber 19:52: Bozova'da, husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 6 yaralı - Haber 19:52: Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi - Haber 18:46: Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı - Ekonomi 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor