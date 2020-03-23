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Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

23.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:00
Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Şanlıurfa 'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, belgeli avcılar tarafından doğada yaralı olarak bulunan şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma be Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan şahin, burada muhafaza altına alındı.
Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Yaban, Güncel

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