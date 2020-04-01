Şanlıurfa'da yaralı şahinler tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ve Siverek ilçesinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.
01.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:43
Şanlıurfa 'nın Bozova ve Siverek ilçesinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siverek ve Bozova ilçesinin kırsal bölgelerinde vatandaşlar tarafından bulunan 2 şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan şahinler, muhafaza altına alındı.
Şahinlerin tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Siverek ve Bozova ilçesinin kırsal bölgelerinde vatandaşlar tarafından bulunan 2 şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan şahinler, muhafaza altına alındı.
Şahinlerin tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA