Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Şanlıurfa
'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik Haleplibahçe, Direkli ve Akabe Mahallelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 11 dizüstü bilgisayar, 7 hardisk, 4 yazıcı, bahis kuponları ile bin 615 lira para ele geçirildi.
Şanlıurfa
09 Aralık 2018 Pazar 17:02