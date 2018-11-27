27 Kasım 2018, 15:25
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Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, bahiste kullanılan 3 laptop, 5 bilgisayar hard diski, 3 yazıcı, 7 bahis kuponu ve 780 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

? - Şanlıurfa Şanlıurfa
27 Kasım 2018 Salı 15:25