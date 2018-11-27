Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Şanlıurfa
'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, bahiste kullanılan 3 dizüstü bilgisayar, 5 hard disk, 3 yazıcı, 7 bahis kuponu ve 780 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa