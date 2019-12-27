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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde internet üzerinden örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:20 Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama
merkez ve ilçelerinde internet üzerinden örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde internet üzerinden örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Şahıslara ait 17 ev ve 6 iş yerinde yapılan aramada 5 araç, 99 bin 750 Türk Lirası, 1 kilo 388 gram altın, 1 adet başkası adına ruhsatlı makineli tüfek, bu tüfeğe ait 171 mermi ile 8 şarjör, 2 adet av tüfeği, 26 adet mermi ile dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri serbest bırakılırken 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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