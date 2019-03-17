17 Mart 2019, 15:36
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Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 4 ayrı mahalledeki adreslerde yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

- Şanlıurfa Güncel
Kaynak: DHA