Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 4 ayrı mahalledeki adreslerde yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
- Şanlıurfa
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Kaynak: DHA