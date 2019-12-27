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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi tutuklandıŞanlıurfa'da, sanal ortamda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

27.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:19
'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da, sanal ortamda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasadışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik yapılan soruşturma kapsamında şüpheliler belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik 24 Aralık sabahı 17 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 5 lüks araç, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ile 99 bin 750 lira, bahis kuponları, bir miktar altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 16'sı tutuklandı.
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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