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Şanlıurfa'da yasağa rağmen açılan bakkala işlem yapan polisi yaralayanlardan ikisi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

12.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:50
Şanlıurfa'da yasağa rağmen açılan bakkala işlem yapan polisi yaralayanlardan ikisi tutuklandı
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir bakkalın açık olduğunu fark etti. İşlem yapmak için dükkana giren polis ekiplerine, iş yeri sahibi ve çağırdığı yakınları saldırdı. Bölgeye çağrılan takviye ekiplerince saldırganlar F.Ç, S.Ç, M.E.Ç, A.Ç, S.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerinde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve S.Ç. tutuklanırken, diğer 4 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, Polis, Güncel
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