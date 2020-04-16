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Şanlıurfa'da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa'da korona virüse karşı yapılan denetimlerde yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 TL, 45 iş yerine de 183 bin 558 TL para cezası kesildi.

16.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:57
Şanlıurfa'da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi
Şanlıurfa 'da korona virüse karşı yapılan denetimlerde yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 TL, 45 iş yerine de 183 bin 558 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da polis ve jandarma tarafından kent merkezi ve kırsal alanda denetimler devam ediyor. Semt pazarları ve marketlerde maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 45 iş yerine de 183 bin 558 cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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