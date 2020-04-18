Şanlıurfa'da yasak başladı sokaklar boşaldı
Şanlıurfa'da yasak başladı sokaklar boşaldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi ile göre gece saat 00.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı kapsamındaki Şanlıurfa'da, yasağın başlaması ile caddeler ve sokaklar boşaldı.
18.04.2020 02:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 02:43
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi ile göre gece saat 00.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı kapsamındaki Şanlıurfa'da, yasağın başlaması ile caddeler ve sokaklar boşaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kent merkezinde caddeler ve sokaklar boşaldı. Saat 00.00 itibariyle polis sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Caddelerde sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı. Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırıldı.
Kaynak: DHA