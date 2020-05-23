Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldıŞANLIURFA'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:10
Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulumaya koyduğu 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Polis kentin farklı noktalarında denetimler yapmaya başladı. Kısıtlamaya vatandaşların uyduğu görüldü. Kısıtlamadan muaf olanlar hariç, dışarıda kimsenin olmadığı görüldü. Şanlıurfa’da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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