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Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, yakalandığı ilik (kan) kanseri nedeniyle zor günler geçiren 12 yaşındaki Birgül Köse'nin tedavisinin yapılması için girişimde bulundu.

13.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:08Şanlıurfa'da yaşayan kanser hastası Birgül'e vali eşinden yardım eli
Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, yakalandığı ilik (kan) kanseri nedeniyle zor günler geçiren 12 yaşındaki Birgül Köse'nin tedavisinin yapılması için girişimde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gülhan Erin, Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in eşi Merve Çiftçiler ile Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesini ziyaret etti.
Ailenin sıkıntılarını yerinde gören Gülhan Erin, Birgül'ün yeniden sağlığına kavuşması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.
Erin ayrıca toprak damlı ve rutubetli bir evde yaşayan 5 çocuklu Köse ailesinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle daha sağlıklı bir eve yerleşmesini sağladı.
Aileye giyim ve gıda gibi çeşitli sosyal yardımların yapılmasını da temin eden Erin, Birgül'ün tedavisinin Ankara'da başlatılması için girişimde bulundu.
Birgül Köse, hastalığı nedeniyle okula gidemediğini ve derslerinden geri kaldığını anlatarak, "Babam, hamallık yapıyor ve her zaman iş bulamıyor. Tedavim için Ankara'ya götürülmem söylendi ama paramız olmadığı için gidemiyorum. Sayın Valimiz ve hanımefendi destek olursa tedavi olup iyileşerek okuluma devam edip polis olmak istiyorum." dedi.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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