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- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor

- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor Eyyübiye'de yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

23.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:57
- Şanlıurfa 'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor
ŞANLIURFA - Eyyübiye 'de yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Eyyübiye Belediyesi seferber oldu. Dışarıya çıkamayacak olan 65 yaş üstü kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar ve vatandaşlar için, yardım elini uzattı. Ekipler 444 03 63 numaralı telefon aracılığıyla belediyeye ulaşan vatandaşların gıda, temizlik malzemesi, maske, eldiven ve kolonya ihtiyaçlarını gideriyor.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlılar, günlük ihtiyaçları için ilgili birimlerin karşılandıkları için teşekkür etti. - Şanlıurfa’da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor

Kaynak: İHA

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- Şanlıurfa'da yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor
Etiketler : Şanlıurfa, Eyyübiye, Genel

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