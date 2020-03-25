Şanlıurfa'da yaşlıların maaşları adreslerine teslim edilecek

Şanılurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yapılan çalışma kapsamıda 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların maaşlarının adreslerinde elden ödeneceğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemeleri elden ödenecek.Ödemelerin Vefa Sosyal Destek Grupları personeli aracılığıyla iletileceği belirtilen açıklamada, "Bu durumdaki vatandaşların 112'yi arayarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilecekleri gibi, maaş ödemelerinin evlerinde yapılmasını da isteyebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA