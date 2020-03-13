Şanlıurfa'da yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y. yakalanıp, tutuklandı.
13.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:22
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y. yakalanıp, tutuklandı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeğeni Abdullah Y'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan amca Halil Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu zanlı, saklandığı adreste yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Y. tutuklandı.
Suruç ilçesinde 8 Mart'ta amca yeğen arasında "kız alıp verme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Y. (18) hayatını kaybetmiş, amca Halil Y. ise olay sonrası kaçmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Güncel
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