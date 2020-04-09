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Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da 2 apartman ve 2 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

09.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:14
Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri
Şanlıurfa 'da 2 apartman ve 2 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi ile Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 2 apartman ile Haliliye ilçesi Sancaktar ve Yavuz Selim mahallelerindeki 2 evde bulunan birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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