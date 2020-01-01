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Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, konuk evlerine giden vatandaşlar yılbaşı kutlamasını "sıra gecesi" eşliğinde yaptı.

01.01.2020 02:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:50 Şanlıurfa'da yeni yıla
Kültür turizminin önemli merkezlerinden 'da, konuk evlerine giden vatandaşlar yılbaşı kutlamasını "sıra gecesi" eşliğinde yaptı.
Müzik kültürüyle isminden söz ettiren Şanlıurfa'da yeni yıl dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Gündüz kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen turistler için Şanlıurfa'yla özdeşleşen "sıra gecesi" programı yeni yıl dolayısıyla ilgi gördü.
Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler vatandaşlar konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenenler için çiğ köfte yoğruldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi.
Sıra gecesine katılan Salih Aslan, yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, "Yeni yıla sıra gecesiyle girmek güzel bir duygu, bayağı eğlendik." dedi.
Fatih Çakır ise yeni yıla kente özgü olan sıra gecesine katılarak girdiği için mutlu olduğunu aktararak, "Sıra gecesine biz her zaman katılamıyoruz, böylesi özel günlerde gelebiliyoruz. Çok güzel eğlenceli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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