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Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldiŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi.

01.01.2020 02:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:24
'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi
ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe 'Azra' adı verildi. Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Nurşen Kavon, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İkinci çocuğuna hamile olan anne Nurşen Kovan, saatler 00.02'yi gösterdiğinde, 4 kilo 100 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Kovan, "Benim ikinci çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Çok şükür Rabbime bana iki kız çocuğu verdi. Yeni bebeğimize Azra adını koyacağım. Ben tüm hemşirelere ve doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.
Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi

Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: DHA


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