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Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.

12.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:17
Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.

Şanlıurfa'da yerel sanatçılar, sokağa çıkma yasağının ardından yaşadıkları semtlerdeki komşularına moral vermek için evlerinin balkonuna çıkıp türküler seslendirip, uzun hava okudu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kentte yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara komşuları da eşlik etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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