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Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi

Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdiKORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.

12.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:32
Şanlıurfa 'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi
KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.
Şanlıurfa'da yerel sanatçılar, sokağa çıkma yasağının ardından yaşadıkları semtlerdeki komşularına moral vermek için evlerinin balkonuna çıkıp türküler seslendirip, uzun hava okudu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kentte yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara komşuları da eşlik etti. Şanlıurfa’da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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