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Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

26.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:18
Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden çoban öldü
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi kırsalında koyunları otlatan Mehmet Taşçılar'a (22) yıldırım isabet etti.

Çobanın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, olayı jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşçılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çobanın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Kadıköy, Güncel

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