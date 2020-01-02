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Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Şanlıurfa'da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sisin sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

02.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:08

'da gece yarısı etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Şanlıurfa'da gece yarısı aniden bastıran sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, dörtlüleri yakıp çoğu zaman yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

POLİSLERDEN SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Kavşak ve araçların sık kullandığı bölgelerde önlem alan trafik polisleri, sürücüleri yavaş gitmeleri ve sis lambalarını yakmaları konusunda uyardı. Yoğun sisin sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi

Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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