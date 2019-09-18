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Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan eyp imha edildi

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanı tarafından fünye ile imha edildi.

18.09.2019 22:41Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan eyp imha edildi
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanı tarafından fünye ile imha edildi.
İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yol kenarına şüpheli paket bırakan bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak paketi incelemesi için bomba imha uzmanı istedi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede pakette el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi. Daha sonra paketin yanına fünye yerleştiren uzman, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. Büyük bir gürültüyle imha edilen patlayıcı çevrede korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Patlayıcı parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Yenişehir, Suruç, Güncel

Kaynak: DHA

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