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Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

18.09.2019 21:54Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ziyaret Yolu'na bir kişinin şüpheli paket bıraktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede pakette patlayıcı olduğu tespit edildi.

Daha sonra paketin yanına fünye yerleştiren ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Patlayıcı parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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