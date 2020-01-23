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Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.

23.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:08Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu
'nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2 plastik şişe içerisindeki patlayıcının bilye ile güçlendirildiğini belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri 5 kilogram olduğu belirlenen patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.

Patlayıcının kim ya da kimler tarafından yol kenarına gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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