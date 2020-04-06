Şanlıurfa'da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da belediye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor. Kent genelinde bugüne kadar 15 bin araç da ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Haliliye Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, ilçedeki cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 2 istasyonda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeyi sürdürüyor.Şanlıurfa Fuar Merkezi ile Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 istasyonda, 15 bin araç dezenfeksiyon işleminden geçirildi.

Kaynak: DHA