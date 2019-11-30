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Şanlıurfa'da YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

30.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:20Şanlıurfa'da YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı
'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK-KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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