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Şanlıurfa'da YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

05.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:24Şanlıurfa'da YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
'da terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü YPG/PKK/KCK'yla irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında tespitler bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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