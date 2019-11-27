Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da yükümlüler 14 okulu boyadı - Haber

Şanlıurfa'da yükümlüler 14 okulu boyadı

Şanlıurfa'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler tarafından 14 okulun boyası yapıldı.

27.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:38Şanlıurfa'da yükümlüler 14 okulu boyadı
'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler tarafından 14 okulun boyası yapıldı.
Camhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler aralarında Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun da bulunduğu 14 okulun boya ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.
İşlemlerden sonra yeni bir yüze kavuşan okulun öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztoprak, yükümlülerin ara tatilde öğrencileri mutlu eden çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.
Okullardaki çalışmalara 455 yükümlünün katıldığını kaydeden Öztoprak, şunları kaydetti:
"Eğitim öğretime ara verildiği dönemde yükümlülerimizin katılımıyla 14 okulun boya, badana işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra 6 okulunda temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimiz tatildeyken okullarını boyayıp bakımlarını yerine getiriyoruz. Onlar okula başlayıp tertemiz ve ışıl ışıl bir manzarayla karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluğun bizler için anlamı çok büyük. Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim fırsatı sunulduğunda başarılarına da olumlu anlamda katkı sağladığını görüyoruz. Aynı zamanda kamu cezalarını yerine getiren yükümlülerimiz de böyle topluma faydalı işlerde çalışmış olmanın hazzını yaşıyor."

Şanlıurfa, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:29 Son Dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:29 Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
12:24 Başarılı yükümlüye plaket
12:24 Emniyet Müdür Yardımcısı Şengül: "Trafik kazalarının zararı ortalama 46,5 milyar TL"
12:24 Erzurum'da 'Şiddete dur de' programı
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:44 Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta
11:31 İTÜ Robot Olimpiyatları, 16-17-18 Nisan 2020'de başlayacak
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:37 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
27.11.2019 12:30:27