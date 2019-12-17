Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi - Haber

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimiŞANLIURFA'da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı.

17.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:40
'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi
ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı. Ekipler tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.
Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakallarda denetim yaptı. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde ve bakkallarda satılan çok sayıda şırınga çikolataya el koyan ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yaptı. ekipleri, baskında tarihi geçmiş ürünler ile ölüme yol açan şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Karabük yemek yaparken, engel tanımadılar - Haber
18:30 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Haber
18:30 Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 18:32:35