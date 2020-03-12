Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Şanlıurfa'da 3 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
12.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:33
Şanlıurfa 'da 3 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Yurtseven idaresindeki 63 ABD 036 plakalı otomobil, Ahmet Yalçın Ataş kullandığı 06 AS 4922 otomobil ile Fikret Kaymaz idaresindeki 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı yönetimindeki 34 CIC 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Yurtseven ve Atlı ile araçlardaki Yıldız Kermeli, Eren Ataç, Süleyman Ergen, Ali ve Zeynep Yurtseven yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Yurtseven idaresindeki 63 ABD 036 plakalı otomobil, Ahmet Yalçın Ataş kullandığı 06 AS 4922 otomobil ile Fikret Kaymaz idaresindeki 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı yönetimindeki 34 CIC 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Yurtseven ve Atlı ile araçlardaki Yıldız Kermeli, Eren Ataç, Süleyman Ergen, Ali ve Zeynep Yurtseven yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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