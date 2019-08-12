Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki araç ile bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 78'inci kilometresindeki Birecik-Halfeti yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre Abdulhakim A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 63 LS 647 plakalı traktöre çarpmamak için ani manevra yaptı.



Ani manevra sonucu aynı yöne gitmekte olan Mustafa E. yönetimindeki 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpan Abdulhakim A. idaresindeki otomobil, önce yolun ortasındaki bariyerlere sonra da bir traktöre çarpıp durabildi. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişi, otomobildeki 5 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı.



Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralanan 14 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA