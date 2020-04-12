Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı.

12.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:29
Şanlıurfa 'da yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Kızılkoyun Nekropolü ışıklarla aydınlatıldı.
Tarihi şehrin gecelerine ayrı bir güzellik sağlayan Kızılkoyun mağaraları yeni görüntüsüyle görenleri adeta büyülüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla başlatılan ışıklandırma çalışmaları, yapılan demo uygulamasının ardından hayata geçirildi.
Kale Eteği ve Haleplibahçe ile birlikte dünyanın en önemli nekropol alanı olarak kabul edilen bölgede yer alan Kızılkoyun'un ışıklandırılması ile tarihi alan bambaşka bir görüntüye büründü.
70 farklı alan ışıklandırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesiyle birlikte turizmde geçen yıl 5 milyon turisti ağırlayan Şanlıurfa'nın bu potansiyelini daha da üst çıtalara çekebilmesi için çalışılıyor.
Kızılkoyun Nekropolü çalışmasında 65'i kaya mezarı ve 5'i oyuk olmak üzere toplam 70 alan ışıklandırıldı. Şanlıurfa’daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmir polisi, ’Babam sokağa çıkamıyor’ diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi Haberler
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Haberler ›› kultur-sanat ››Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

12:54: Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler 12:53: 2020 Yılı İlk Çeyrek En Çok Satılan Otomobiller - Haberler 12:53: TENAA, OPPO'nun 5G Destekli İki Yeni Telefonunu Listeledi - Haberler 12:53: OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile İlgili Söylentiler Devam Ediyor - Haberler 12:49: Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs yakalandı - Haberler 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler