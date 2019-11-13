Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 16 askerin ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 2 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamalarda 16 askerin ve 1 sivilin yaralandığı açıklandı.

VALİLİK: 17 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen iki ayrı patlamada bir sivil ile 16 askerin yaralandığını, çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Erin, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek incelemede bulundu.

Komutanlık önünde gazetecilere açıklama yapan Erin, komutanlık yerleşkesi içerisindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini, birinci patlamanın etkisiyle ikincinin de gerçekleştiğini belirtti.

Patlamada, kışla yakınlarındaki evinin balkonunda bulunan bir sivil ile görevli 16 askerin yaralandığını bildiren Erin, "Yaralılardan birinin durumu kritikti çok şükür en son hasteneden aldığımız bilgiye göre onun da durumu iyi. Yaralılar tedavi altında." dedi.

Erin, olayın hemen ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin hızlıca bölgeye ulaştığını aktararak, "İtfaiye araçları çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Patlama sonrası meydana gelen yangın çok süratli bir şekilde kontrol altına alındı. Yaralıların da durumu çok şükür iyi." diye konuştu.

"PATLAMANIN NEDENİNİN TEKNİK SEBEPTEN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen iki ayrı patlamanın nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, "Onları daha araştırıyoruz, tespit ediyoruz. İçeride, bu mühimmattan meydana gelen bir teknik sebepten olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralananpersonel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerini kullandı.